Розовый сад жительницы Кыштыма Ирины Касилюнас

Вчера, 18:32 Категория: Общество

1 457

0

Фото Анны НАУМОВОЙ.

Ирина Касилюнас - хозяйка настоящего итальянского дворика. На её приусадебном участке по улице Швейкина разбит розовый сад. Обо всех тонкостях выращивания этих благородных цветов она рассказала «Кыштымскому рабочему».

По цветочному гороскопу дата рождения Ирины соответствует цветку розе. Неудивительно, что именно они и окружают жительницу нашего города.

С детства Ирина мечтала о своём большом доме. В 2013 году её мечта сбылась. На правах хозяйки она первым делом начала облагораживать приусадебный участок. Три года назад выписала по почте 13 кустов роз. Почему именно это число? Вопреки стереотипу, оно для нашей героини счастливое. Ещё во время учебы в медицинском училище Ирине попадались билеты под номером 13, и экзамены сдавались на пятёрки. Но в этот раз не повезло: из 13 роз выжили только две: красного и бордового цветов. Цветочки пришли вялые, со слабой корневой системой. С той поры цветы Ирина покупает цветы только живые или укореняет из букетов. Родные и близкие знают, что женщина очень любит эти цветы, поэтому дарят только их.

- Розы поливать нужно раз в три дня, а если не очень жарко, то раз в неделю. Примерно по два ведра на одну розу. Дождь они тоже не любят: вьющаяся роза повяла от него. Укрывать на зиму нужно укрывным материалом в несколько слоёв. Недавно прочитала, что банановая кожура является отличной подкормкой для роз, теперь мы её не выбрасываем, - рассказывает Ирина.

Теперь у неё в планах - укоренить белые розы.

Подробнее о нашей удивительной героине читайте в одном из ближайших номеров газеты “Кыштымский рабочий”.