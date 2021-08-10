От агонии к смерти: длительный запой отправил кыштымца на тот свет

Вчера, 13:26 Категория: Общество

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В минувшее воскресенье, 8 августа, в обеденное время в своей квартире на улице Ленина знакомыми был обнаружен мужчина 1959 года рождения.

Хозяин находился в состоянии агонии (глубокой стадии процесса умирания). Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области, в ходе проведения проверки установлено, что мужчина на протяжении двух недель злоупотреблял спиртными напитками, на его теле обнаружены множественные ссадины.

Мужчину спасти не удалось. В настоящий момент проведение доследственной проверки по факту смерти продолжается.