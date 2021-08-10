В Кыштыме с начала года произошло 86 пожаров

Сегодня, 16:10 Категория: Общество

225

0

Из них 56 – в жилом секторе (погибли два человека, семеро пострадали, из них четверо детей).

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома выполняйте следующие мероприятия:

– Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы.

– Не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях и эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок.

– Замените оголённые и ветхие электрические провода.

– Не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов и не включайте электронагревательные приборы без соединительной вилки.

– Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами.

– Не перегружайте электросеть

При использовании печного отопления:

– Необходимо следить за исправным состоянием дымохода и печи.

– Очищайте дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца.

– Побелите все дымоходные трубы и стены печи.

– Напротив дверки печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров.

– Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними детям.

– Не используйте для розжига печи легковоспламеняющиеся жидкости.

– Не перекаливайте печи.

Автономный дымовой пожарный извещатель – страж безопасности в доме. Установка извещателей позволит своевременно оповестить жителей дома о пожаре и снизит вероятность гибели или травмированные людей при возникновении экстренной ситуации. Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и домах следует устанавливать по одному в каждом помещении. Как правило, они устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка. Их не следует устанавливать в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). Извещатель крепится к потолку при помощи двух саморезов, не имеет проводов. Элемент питания батарейка типа «крона».

В случае возгорания и задымления помещения, датчик подаёт громкий тревожный сигнал. Наиболее пожароопасными являются кухни, автогаражи, бани, места, где установлена бытовая техника.

Никогда не оставляйте детей и больных пожилых людей без присмотра.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ