В Кыштыме с начала года произошло 86 пожаров
Сегодня, 16:10 Категория: Общество
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Из них 56 – в жилом секторе (погибли два человека, семеро пострадали, из них четверо детей).
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома выполняйте следующие мероприятия:
– Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы.
– Не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях и эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок.
– Замените оголённые и ветхие электрические провода.
– Не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов и не включайте электронагревательные приборы без соединительной вилки.
– Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами.
– Не перегружайте электросеть
При использовании печного отопления:
– Необходимо следить за исправным состоянием дымохода и печи.
– Очищайте дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца.
– Побелите все дымоходные трубы и стены печи.
– Напротив дверки печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров.
– Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними детям.
– Не используйте для розжига печи легковоспламеняющиеся жидкости.
– Не перекаливайте печи.
Автономный дымовой пожарный извещатель – страж безопасности в доме. Установка извещателей позволит своевременно оповестить жителей дома о пожаре и снизит вероятность гибели или травмированные людей при возникновении экстренной ситуации. Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и домах следует устанавливать по одному в каждом помещении. Как правило, они устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка. Их не следует устанавливать в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). Извещатель крепится к потолку при помощи двух саморезов, не имеет проводов. Элемент питания батарейка типа «крона».
В случае возгорания и задымления помещения, датчик подаёт громкий тревожный сигнал. Наиболее пожароопасными являются кухни, автогаражи, бани, места, где установлена бытовая техника.
Никогда не оставляйте детей и больных пожилых людей без присмотра.
ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ