В Челябинской области замедлился темп вакцинации от коронавируса

Сегодня, 15:53 Категория: Общество

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Об этом сегодня на брифинге с журналистами рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

– Подобная картина наблюдается по всей стране, – отметила Ирина Альфредовна. – Если на пике вакцинации мы подходили к показателю 357 на 100 тысяч населения, то сегодня он составляет 286 на 100 тысяч. Это данные по стране. В Челябинской области мы тоже наблюдаем подобное. Это связано и с периодом отпусков, и с тем, что практически все, кто хотел поставить прививку, уже сделали это. Нас такая тенденция, конечно, беспокоит. До начала нового учебного года остаётся три недели. Люди возвращаются из отпусков. А это новые организованные коллективы. Следовательно, и высокий риск подъёма заболеваемости в начале учебного года. Мы с муниципалитетами, предприятиями и вузами активно работаем, чтобы мотивировать людей на вакцинацию. Это единственный путь для снижения заболеваемости.

Вакцинация взрослого населения от коронавируса продолжается. В Кыштымском округе прививку уже сделали около десяти тысяч человек.