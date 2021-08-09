Владимир Путин провёл встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером
Вчера, 10:46 Категория: Общество
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Фото предоставлено пресс-службой президента РФ.
Алексей Текслер доложил президенту об эпидемиологической обстановке в регионе в связи с ковидом.
– В настоящий момент у нас ситуация стабилизируется, мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости. Держим высокий уровень тестирования, – сказал Алексей Текслер.
Основная задача–- вакцинация. Первым компонентом привито 716 тысяч человек (44,2%). Челябинская область на четвёртом месте в стране по применению вакцин.
Построена (до второй волны) новая инфекционная больница на 550 мест. В рекордные сроки – за 74 дня. На очереди строительство больничных комплексов в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске.
Приоритетные задачи в здравоохранении:
– укрепление материально-технической базы медорганизаций (закупка автотранспорта, нового оборудования, ремонты больниц, строительство новых объектов);
– решение кадрового дефицита.
Для этого в регионе увеличены выплаты медикам, которые переезжают в удаленные территории по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»; приобретается жилье (в 2020 году предоставлено 100 квартир медикам, строятся и индивидуальные дома); увеличен целевой набор в медицинский вуз.
За два года введены в работу 46 ФАПов, закуплено 17 мобильных комплексов.
В планах на ближайшие годы по программе развития первичного звена продолжить:
- оснащение оборудованием,
- капремонты,
- строительство поликлиник, больниц и ФАПов,
- обновление автотранспорта.