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Владимир Путин провёл встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером

Вчера, 10:46 Категория: Общество
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Фото предоставлено пресс-службой президента РФ.

 

Алексей Текслер доложил президенту об эпидемиологической обстановке в регионе в связи с ковидом.

                                              

– В настоящий момент у нас ситуация стабилизируется, мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости. Держим высокий уровень тестирования, – сказал Алексей Текслер.

 

Основная задача–- вакцинация.  Первым компонентом привито  716 тысяч человек (44,2%). Челябинская область на четвёртом месте в стране по применению вакцин.

 

 Построена (до второй волны) новая инфекционная больница на 550 мест. В рекордные сроки – за 74 дня. На очереди строительство больничных комплексов в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске.

 

 Приоритетные задачи в здравоохранении:

– укрепление материально-технической базы медорганизаций (закупка автотранспорта, нового оборудования, ремонты больниц, строительство новых объектов);

 

– решение кадрового дефицита.

 

Для этого в регионе увеличены  выплаты медикам, которые переезжают в удаленные территории по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»; приобретается жилье (в 2020 году предоставлено 100 квартир медикам, строятся и индивидуальные дома); увеличен целевой набор в медицинский вуз.

 

 За два года введены в работу 46 ФАПов, закуплено 17 мобильных комплексов.

               

В планах на ближайшие годы по программе развития первичного звена продолжить:

- оснащение оборудованием,

- капремонты,

- строительство поликлиник, больниц и ФАПов,

- обновление автотранспорта.

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Теги: Владимир Путин Алексей Текслер встреча ковид обстановка пандемия

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