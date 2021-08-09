Кыштымским школьникам помогли собрать портфели

Вчера, 08:48 Категория: Общество

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За последние семь месяцев благотворительный фонд « Милосердие74» в рамках программы «Адресное посещение семей-2021г» передал канцелярию и различные детские товары – в 74 семьи с общим охватом более 240 детей. Общая стоимость товаров – порядка одного миллиона рублей.

Товары предоставлены в рамках акции «Участвуйте» благотворительного фонда «Детский мир» (г. Москва) при поддержке магазина «Детский мир» ТРК «Родник» (г.Челябинск).

Как рассказал «КР» руководитель фонда «Милосердие 74» Михаил Кирпичёв, помощь осуществляется не к определённым датам и праздникам, а круглый год. Акция длится уже четыре года. В рамках программы «Адресное посещение семей» дети получают не только школьные принадлежности, но и материалы для творчества, развивающие игры, книги, вещи, товары первой необходимости, продукты питания. С фондом сотрудничают три центра помощи детям, оставшимся без родительского попечения из Кыштыма, Карабаша и Каслей, а также более трёхсот кыштымских семей. С каждым годом количество получающих поддержку увеличивается.

Благотворительный фонд «Милосердие74» помогает семьям, имеющим детей с инвалидностью и ОВЗ; многодетным семьям, в которых воспитывается пятеро и более детей; и семьям, находящимся в сложных жизненных ситуациях. Большую поддержку в реализации программы оказывают неравнодушные жители Кыштыма. Они помогают приобретать канцелярские принадлежности для школьников.

– Мы благодарим каждого, кто оказывает помощь и поддержку в реализации программы фонда, – сказал Михаил Кирпичёв. – Каждый приобретённый товар обязательно дойдет до своего адресата.