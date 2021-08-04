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В Кыштыме на месте платной автостоянки возле «Квартала» появилась бесплатная парковка для металлургов

Вчера, 11:57 Категория: Общество
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Как сообщает группа «Наш КМЭЗ» ВКонтакте, теперь на месте платной автостоянки рядом с торговым комплексом «Квартал» располагается бесплатная парковка для металлургов Кыштымского медеэлектролитного завода. КМЭЗ приобрёл её для того, чтобы увеличить число парковочных мест для работников предприятия.

В ближайшее время на площадке может появиться шлагбаум, разрешающий въезд и выезд машин по заводским пропускам, а пока вы просто можете оставить свой автомобиль на стоянке и отправиться на работу.

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Теги: Кыштым КМЭЗ Квартал парковка автостоянка

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