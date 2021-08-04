Пять причин купить свежий номер «Кыштымского рабочего»

Вчера, 11:48 Категория: Общество

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Хотите узнать о препарате «Спутник Лайт», кыштымских лидерах и аутсайдерах в вакцинации? Об этом публикация «Экспресс-прививка». Куда делась детская реанимация и почему детей с инфекциями отправляют в Аргаяш, расскажет главный врач Кыштымской городской больницы. «Сколько стоит первоклассник?» – задались вопросом журналисты. Результаты посещения магазинов и сравнение цен на канцтовары – в одноимённом материале. «Алёшенька жил, жив и будет жить» – истории с кыштымским гуманоидом исполнилось 25 лет. В Екатеринбурге выпустили комикс «Кыштымский карлик», который был распродан за три дня. Рубрика «Скатерть-самобранка» собрала для читателей газеты рецепты блюд из грибов на любой вкус.

А ещё вы узнаете об умных домофонах, планах строительной организации «Кыштымжилстрой», победе во Всероссийской олимпиаде команды школы № 13.

Свежий выпуск «Кыштымского рабочего»

в продаже по адресам:

ИП Колясников Е.А., ЦУМ сектор 19, п/ф Давлеканово

М-н «Двадцатый», ИП Лысенко Н.В., К.Либкнехта, 127

ООО «Арбат», Боксы 21, 72, 73, «Мясной отдел»

ИП Азарочкина О.А., К. Либкнехта 178а

ИП Кутчулова А.А., К.Либкнехта 178а

Магазин «Гном», ИП Игнатов А.В., К.Либкнехта 170

Финансовая организация, Ленина 4

Магазин «Цветы и подарки», ИП Чередникова Н.Б., Ветеранов 2

Магазин «Всё для рыбалки» ИП Ким С.В., Фрунзе 2а

ИП Абдульменова З.А., Универмаг, отдел «Книги»

Магазин «Август», Дёмина 2

Магазин «Кедр», Чернышевского

Магазин «Ларчик», ост. комплекс ЦГБ

Мини-маркет, ИП Левин И., п.Слюдорудник

Канри-центр, ИП Кузнецов А.С.,

Центральный рынок, Ленина 7

«Мясное раздолье» центр, ИП Назарова В.В., Ленина 1, остановочный комплекс

Магазин «Егоза», ИП Мелентьева Л.А., Урицкого 36

ИП Макеев В.В., Графитовая 30а

Сеть магазинов «ТРЮМ», Интернационала, 101, К. Либкнехта, 107, К. Либкнехта, 115, Каолиновая 2

Кулинария, ИП Комарова И.В., Интернационала, 99

Магазин «Заря»,ИП Саломатин Е.В., Интернационала 101а

ИП Биккужина Н. Д., ул Интернационала 79

Магазин «Ассорти», ИП Сумина М.Ю., Чернышевского 3

ИП Болотов Е.В., Чернышевского 6А

Кулинария «Универсам Нижний», ИП Комарова И.В., Свободы 3в

ИП Савинова О.А., Куйбышева 47а

ИП Молдавская Ф.С., сады Теренкуль-1

ИП Абакумова Н.Ю., Спортивная 7

ИП Молдавская Ф.С., ЧГРЭС 5

Магазин «Седьмой», ИП Лысенкова М.М., Восточная 28

Магазин «Шаурма», ИП Рыбакова С.В.

Магазин «Второй», ИП Кутчулова А.А., Ленина 35

Магазин «Хозтовары», ИП Нигманов В.А., Ленина 35

Кулинария «Ларчик», ИП Гаврилова Л.В., Ленина 31А

Экспресс-Книга, ИП Федотов К.А., Ленина 29

«Наш мясной», ИП Черепанова Н.И., Ленина 22в

Магазин «Хороший», ИП Султанов А.Р., Калинина 172а

Магазин «Восток» п/ф Давлеканово,

ИП Колясников Е.А., К. Либкнехта, 115

«Чебаркульская птица», ИП Гаврилова Л.В., остановочный комплекс Карла Либкнехта 117

«КанцПарк», ИП Фатахов Т.С., К.Либкнехта 115

ИП Шарабрин С.А., Красной Звезды 96

Сеть магазинов «ТРЮМ», сады Бычный, ул.Комсомольская

Магазин «Русь», ИП Латыпова Т.В., 2я Южная 1а

ИП Чумина, пос. Тайгинка Строителей 12

ИП Агеев А.И. Каолиновая 8а

Магазин «Родник», К. Либкнехта 137а

ИП Грачев «Равис» К. Либкнехта 107, «17-й магазин» Соймановский проспект 10а, Республики 46, посёлок Тайгинка, ПАТО Нязепетровская 14а,

Д. Дача, Интернационала 95а

ИП Гармс Фрунзе ,3, ТД «Радуга», «Жемчужина» ул Интернационала 101,

кондитерская «По бабушкиным рецептам» К. Либкнехта 117, Ленина 22а.