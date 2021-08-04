Завершился отдых на Черноморском побережье южноуральских детей, попавших в зону чрезвычайной ситуации

Вчера, 09:38 Категория: Общество

425

0

93 школьника из Нагайбакского района, попавшие в зону чрезвычайной ситуации на территории Парижского поселения, были отправлены во Всероссийский детский центр «Смена». Еще 9 детей в возрасте до 10 лет поехали отдыхать в Международный детский центр «Артек».

Организовать их отдых на Черноморском побережье поручил президент Владимир Путин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу организовать поездку в кратчайшие сроки.

Во Всероссийском детском центре «Смена» ребята принимали участие в образовательной программе «#МастерскаяЛидеров», посещали творческие мастер-классы по хореографии, театральному искусству, креативному рисованию и игре на гитаре, а также занятия по ключевым лидерским компетенциям.

– Мы очень благодарны всем, кто организовал эту поездку. Благодаря президенту России Владимиру Путину, губернатору Алексею Текслеру и всем, кто помогал оформлять документы, наши дети получили незабываемые впечатления. Чёрное море, насыщенный график, полноценное меню, экскурсии и походы – всего не перечислишь!, – отметила многодетная мама из Фершампенуаза Ирина Вопян.

А в «Артеке» дети осваивали новые навыки в студиях детского творчества, путешествовали по знаменитым паркам Международного детского центра, играли, купались в море.

Ребята восторженно отзываются о море и готовы по приезду поделиться впечатлениями со своими родственниками, друзьями и одноклассниками.

Источник: О. Терякова, Нагайбакский район.