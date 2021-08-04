Кыштымский поисково-спасательный отряд «Дозор» ведёт поиски двоих потерявшихся мужчин

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На этой неделе начались поиски ещё одного потерявшегося мужчины – жителя Каслинского района, однако он может находиться и в нашем городе. Илья Анатольевич Семёнов 1985 года рождения ушёл из дома первого августа по адресу: Касли, улица Стадионная. Мужчина был одет в чёрные спортивные штаны, светлую футболку, обут в тапки-шлёпки чёрного цвета.

Продолжаются поиски жителя нашего города Павла Большакова 1985 года рождения. Больше месяца назад – 27 июня – он ушёл из дома на улице Дёмина. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост Павла – 191 сантиметр, худощавого телосложения. Был одет в синюю футболку, серо-коричневые шорты в мелкую клеточку, на голове тёмно-синяя кепка, на ногах – синие сланцы. Из особых примет – шрамы на правом виске и слева в районе челюсти, сутулится.

Если кто-то знает о местонахождении пропавших молодых людей, просьба сообщить по телефону отряда «Дозор» – 8-932-011-17-77 или в дежурную часть полиции – 02,102, 4-46-61.