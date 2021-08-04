Алексей Текслер провёл совещание с главами муниципалитетов по вопросу благоустройства общественных территорий

Сегодня, 11:52 Категория: Общество

203

0

По словам губернатора Челябинской области, создание комфортной среды для жителей сегодня напрямую влияет на успешность и привлекательность региона.

– Если мы хотим, чтобы наша молодёжь связывала своё будущее с Челябинской областью, то мы должны чаще и больше обсуждать с жителями то, какими они хотят видеть свои города, – сказал по видеоконференцсвязи Алексей Текслер.

Государство вкладывает значительные средства в формирование комфортной городской среды. И в Челябинской области есть определённые успехи: реализованы заметные проекты благоустройства в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Сатке, Карабаше, Троицке и многих других муниципалитетах. Но, по мнению Текслера, этого недостаточно.

В 2021 году на реализацию проектов в Челябинской области было выделено более 1,3 млрд рублей. Средства направлены на благоустройство 128 общественных территорий и 119 дворовых площадок во всех муниципальных образованиях. Объекты благоустройства выбирали жители путем голосования.

Средний уровень выполнения работ составляет 68% (по общественным пространствам– 65%, по дворовым территориям – 77%).

Южноуральцы приняли активное участие в голосовании за объекты благоустройства 2022 года. На единой федеральной платформе проголосовали свыше 463 тысяч человек или 16,2% от общего количества жителей региона старше 14 лет.

Губернатор поручил главам муниципалитетов организовать работу так, чтобы благоустройство в следующем году завершить к 1 сентября. При этом провести конкурсы нужно уже в этом году – до 1 октября, чтобы приступить к работам как можно раньше. А областному минстрою взять эти вопросы на особый контроль.

– Важно, чтобы люди до снега и холодов смогли воспользоваться результатами этой работы, тем более что объекты на 2022 год уже определены. Они выбраны жителями и непременно должны быть благоустроены в 2022 году. Наша главная задача – сделать города и поселки по-настоящему комфортными и уютными, создать новые точки притяжения для людей, – подчеркнул губернатор.

В Кыштымском городском округе работы по благоустройство общественных пространств идут полным ходом сразу в нескольких точках. Так, на финишную прямую вышло благоустройство территории городского парка имени А. С. Пушкина, заканчиваются работы по обустройству площадки возле чугунного фонтана. За благоустройство этих объектов кыштымцы отдали большинство своих голосов на платформе «Активный житель 74».