Алексей Текслер дал старт конкурсу грантов губернатора

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Алексей Текслер в своём инстаграм дал старт конкурсу грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных граждан.

– Первый такой конкурс состоялся в прошлом году и он показал, как много в нашей области активных людей и интересных проектов. Информацию ищите на сайте грантыгубернатора74.рф. Жду новых идей!, – сказал Алексей Текслер в своём видеообращении.

В 2020 году Челябинская область стала первым регионом России, в котором через «одно окно» стали предоставляться сразу несколько видов губернаторских грантов. В этом году общий грантовый фонд превысил 135 миллионов рублей. На гранты могут претендовать некоммерческие организации (НКО) и активные совершеннолетние граждане, проживающие в Челябинской области.

Приём заявок на участие в I конкурсе 2021 года завершится 6 сентября в 23.30 по местному времени. Заявки формируются и представляются на сайте грантыгубернатора74.рф в электронной форме. Для независимой экспертизы представленных проектов будет привлечено более 50 федеральных экспертов.

Новацией этого года станет поддержка долгосрочных проектов со сроком реализации более двух лет. НКО Южного Урала могут получить гранты до 2,5 миллионов рублей, при реализации долгосрочных проектов – до 5 миллионов рублей, а активные граждане до 265 тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов по одному из 12 направлений:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества.

Подробную информацию, в том числе положения о конкурсах, можно найти на сайте грантыгубернатора74.рф. В 2020 году грантами губернатора Челябинской области было поддержано более 186 проектов НКО и инициативных групп.