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Тяжелобольному малышу из Озёрска “Искорка фонд” поможет оплатить молекулярно-генетическое исследование в Германии

Вчера, 19:07 Категория: Общество
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Кирилл Хрушков из Озёрска - первый ребенок, которому будет оплачено молекулярно-генетическое исследование в Германии в рамках проекта “Диагностика” благотворительного движения “Искорка фонд”. 
 
Через три дня Кириллу исполнится 3 года. Большую часть своей жизни он провёл в больничных стенах. В голове у маленького Кирилла врачи обнаружили две опухоли! 
 
Кирюша - желанный ребенок, первый сын и единственный внук. В год и 5 месяцев Кирилл уже сам ходил. Но шаткая походка, слишком неуверенные шаги и непонятная рвота заставили родителей обратиться к врачу… 
 
Когда маленькому Кириллу сделали операцию на головном мозге, то всему пришлось учиться заново. Даже держать голову мальчик долго не мог. И в свои почти три года он не ходит. Врачи запретили и сидеть — последствие от тяжелого лечения, компрессионный перелом позвоночника. 
 
Три недели в месяц Кирилл лежит в детской областной больнице. Потом неделю дома, и снова по кругу. В таком режиме семья живёт уже более полгода. Позади 1,5 года лечения и 14 блоков химии и протонная терапия. 
 
Протокол лечения близится к завершению. Теперь каждый раз, отправляясь из дома в больницу, они вместе считают не сколько прошли, а сколько осталось до финала. А что будет там за чертой — неизвестно. Слово «ремиссия» в семье Кирилла считают слишком смелым. 
 
Чтобы свет надежды стал ярче, Кириллу нужна помощь — дополнительная диагностика в Германии. Это молекулярно-генетическое исследование с целью определения мутаций в генах и подбора таргетной терапии. Благодаря договору ЧОДКБ, «Искорка Фонд» и компании «РОШ Москва», у Кирилла и других детей есть такая возможность. Стоимость 70 000 рублей —благодаря скидке, которую предоставляет компания РОШ. 
 
А из пожертвования от Андрея Сергеевича Трапезникова будет оплачено для Кирилла 24 050 рублей. Остаётся собрать 45 950 рублей. 
 
“Искорка” просит помочь собрать необходимую сумму! Сделать это можно с помощью Сбер Онлайн или мобильное приложение ВТБ (в поиске укажите ИНН: 7453076191),  на сайте Искорки: https://vk.cc/c4op42 

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Теги: Озёрск Искорка фонд помощь Германия лечение

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