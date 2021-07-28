Президент Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей раньше срока
Вчера, 18:35 Категория: Общество
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Семьи начнут получать единоразовые выплаты в размере 10 тысяч на каждого ребёнка школьного возраста уже с предстоящего понедельника. Ранее планировалось, что выплаты начнутся с 16 августа.
Путин объяснил свою инициативу тем, что семьи должны не спеша подготовиться к учебному году. Своё поручение онозвучил во время совещания с главами Минтруда и Минпросвещения.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что ведомство готово начать перечисление выплат раньше срока.