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Президент Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей раньше срока

Вчера, 18:35 Категория: Общество
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Семьи начнут получать единоразовые выплаты в размере 10 тысяч на каждого ребёнка школьного возраста уже с предстоящего понедельника. Ранее планировалось, что выплаты начнутся  с 16 августа.  

 

Путин объяснил свою инициативу тем, что семьи должны не спеша подготовиться к учебному году. Своё поручение онозвучил во время совещания с главами Минтруда и Минпросвещения.  

 

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что ведомство готово начать перечисление выплат раньше срока.  

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Теги: Президент Путин выплаты школа

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