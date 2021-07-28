Военный комиссариат Кыштыма приглашает граждан, пребывающих в запасе, в мобилизационный резерв

Вчера, 16:26 Категория: Общество

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Причём – с сохранением постоянного места работы и заработной платы. Заключившим контракт гарантируются достойное финансовое стимулирование, упрощённое поступление в ВУЗы Минобороны России, карьерный рост, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание и многое другое.

Подробности можно узнать по телефонам военкомата – 8-351-51-4-00-41; 8-351-51-4-00-40; 8-351-51-4-00-43.

На основании ФЗ от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» военный комиссариат Челябинской области проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. Мобилизационный людской резерв – это часть граждан, пребывающих в запасе, которые содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном

состоянии.

Контракт о пребывании в резерве может быть заключён с гражданином РФ, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

солдата-сержанта, прапорщика – до 40 лет;

мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта, капитана – до 47 лет;

майора, подполковника – до 52 лет;

полковника – до 57 лет; годными к военной службе (категория А) или

годными к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б).

Пребывание граждан в резерве предусматривает предназначение на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию и квалификационный экзамен, а также участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов. Резервисты привлекаются к мероприятиям оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов по планам подготовки соединений и частей.

При заключении контракта стабильно выплачивается денежное содержание. Всем резервистам, участвующим в мероприятиях мобилизационного резерва, сохраняется основное место работы и заработная плата. Работодателю выплачивается компенсация Министерством обороны РФ за время участия гражданина мобилизационного людского резерва в тренировочных занятиях и на учебных сборах.

Первый контракт о пребывании в мобилизационном резерве заключается сроком на три года. Новый контракт о пребывании в мобилизационном резерве может заключаться на три года, пять лет, либо на меньший срок - до наступления предельного возраста пребывания в запасе. В контракте

закрепляется добровольное поступление гражданина в резерв, а также срок и условия его пребывания в резерве.