На Кыштымском машиностроительном объединении провели лотерею среди вакцинированных

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Фото из групы АО "КМО" ВКонтакте.

Об этом сообщает группа АО «КМО» ВКонтакте.

На предприятии прошла лотерея среди тех, кто успел привиться от новой коронавирусной инфекции. В розыгрыше приняли участие 68 человек. Главный приз – 10 тысяч рублей – достался Олегу Дятлову из отдела главного технолога. Приз в восемь тысяч рублей – Александру Бабешко из транспортного цеха. Валентина Коргина из отдела технического контроля, Виктор Астахов из механосборочного цеха и Олег Дейнеко из цеха металлоконструкций выиграли по пять тысяч рублей.



Всего, по данным на 16 июля, прививку поставили 128 работников КМО, из них 98 привились уже двумя компонентами.

Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививка от коронавируса была у более 300 человек. С этой целью на предприятии согласовали выезды бригады медиков и разработали комплекс поощрений для сотрудников.