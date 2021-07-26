Грозит ли школьникам дистант в новом учебном году?

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Как сообщила 74.RU первый заместитель министра образования и науки области Елена Коузова, одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции в южноуральских школах станет перевод школьников на один-два дня на дистанционное обучение. Но речь идёт только о больших образовательных учреждениях.

– Мы предполагаем, что ковидная ситуация будет не хуже, поэтому начнём учиться в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности, – сказала Елена Коузова. – Дистант – крайняя мера, единственное, вот что может получиться: есть школы очень большие, где невозможно соблюдать нормы Роспотребнадзора, например, даже в две смены разместить всех по разным кабинетам. Поэтому в больших школах один-два дня дети будут учиться либо самостоятельно, либо на дистанте. Повторю, что речь идёт об отдельных образовательных организациях с большим контингентом и небольшой площадью школы.

В Министерстве образования и науки объяснили, что до конца 2021 года санитарные правила, которые действовали в прошлом учебном году, так и остаются. То есть в школах будут работать разные входы и выходы, останется утренняя термометрия, санитайзеры, детей будут чаще просить мыть руки и не выходить из классов на переменах. Что касается 1 сентября, по данным Минобрнауки, проведение торжественных линеек допускается на улице.

Каждый класс будет заниматься в одном кабинете по всем предметам, за исключением физкультуры, изо, трудов, технологии, физики, химии. Залы физкультуры будут мыть с дезсредством после каждого урока. Уборку всех помещений будут проводить перед началом занятий. Поверхности в кабинетах будут дезинфицировать ежедневно, а генеральную уборку проводить минимум раз в неделю. В школах, где для этого есть возможность, будут обеззараживать воздух.