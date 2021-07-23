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Сегодня кыштымцы провожают в последний путь семилетнего Никиту, погибшего в ДТП с пикапом

Сегодня, 11:31 Категория: Общество
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Напомним, в минувший вторник в 19:35 на перекрёстке улиц Мира и Сугомакская в районе Ближней Дачи водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Toyota Tundra, при повороте направо с улицы Мира не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту 2013 года рождения. В результате столкновения от полученных травм мальчик скончался. 

 

В последний путь мальчика проводят сегодня. Прощание проходит в эти минуты в ритуальном зале. На место трагедии жители города приносят живые цветы и детские игрушки.

 

Кыштымцы призывают помочь семье Никиты и оказать посильную моральную и материальную помощь родителям. Реквизиты карты Тинькофф (мама Никиты) 553 691 384 2732 956 Галина Л.

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Теги: Кыштым ДТП смерть ребенок похороны

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