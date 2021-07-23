Житель Курганской области оштрафован в Кыштыме за расклейку объявлений

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В минувшую среду административная комиссия Кыштымского городского округа рассмотрела протокол в отношении жителя Курганской области 1978 года рождения.

Молодой человек размещал объявления в неустановленных местах, а именно на столбах и инженерных коммуникациях. Листовками о распродаже текстиля он «украсил» одну из главных улиц города – Ленина.

Тем самым визитёр нарушил Правила благоустройства Кыштымского городского округа, что влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Жителю Курганской области выписан штраф в размере трёх тысяч рублей.