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Житель Курганской области оштрафован в Кыштыме за расклейку объявлений

Сегодня, 09:47 Категория: Общество
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В минувшую среду административная комиссия Кыштымского городского округа рассмотрела протокол в отношении жителя Курганской области 1978 года рождения.

 

Молодой человек размещал объявления в неустановленных местах, а именно на столбах и инженерных коммуникациях. Листовками о распродаже текстиля он «украсил» одну из главных улиц города – Ленина.

 

Тем самым визитёр нарушил Правила благоустройства Кыштымского городского округа, что влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

 

Жителю Курганской области выписан штраф в размере трёх тысяч рублей.

 

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Теги: Кыштым Курганская область штраф объявления Правила благоустройства

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