В Кыштыме пожарные продемонстрировали свою профподготовку

Сегодня, 14:27 Категория: Общество

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На территории пожарной части №38 на Нижнем Кыштыме прошли ежегодные соревнования для сотрудников пожарных частей. Сюда прибыли огнеборцы не только Кыштымского городского округа, но и из Аргаяшского, Кунашакского, Каслинского районов и Верхнеуфалейского городского округа. Всего в соревнованиях участвуют представители 15 пожарных частей.

Соревнования проходят в три этапа. Первый проводится на местах. Затем лучшие участники представляют на соревнованиях свою пожарную часть.

Второй этап включает упражнения по пожарно-строевой подготовке. К примеру, пожарному нужно в боевой одежде и снаряжении установить лестницу на третий этаж и быстро по ней подняться, продемонстрировать боевое развёртывание. А эстафета по пожарно-спасательному спорту представляет собой бег с препятствиями в виде высокого забора и восьмиметрового бревна, при этом пожарным необходимо размотать и подцепить два 20- метровых рукава прямо на бегу. Нагрузка впечатляет, но пожарные признаются, что на происшествиях бывают нагрузки и посерьёзней.

Третий этап соревнований состоится 6 августа на стадионе ФСК. В нём примут участие две команды, показавшие самый лучший результат.