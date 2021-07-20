В Челябинской области растёт смертность

Вчера, 13:34 Категория: Общество

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Общая смертность (то есть смерти в целом от заболеваний, а не только от ковида) в регионе за последнее время выросла, и это связывают с коронавирусом. Что касается ковида, с начала года он унёс (прямо или косвенно) 2 150 жизней южноуральцев.

Рост смертности дали также заболевания системы кровообращения и заболевания органов пищеварения.

– По летальности, то есть смертям от коронавируса, она у нас ниже среднероссийской и не выше показателей прошлого года. Если сравнивать с прошлой волной, то мы были на девятом месте среди городов-миллионников. Сегодня мы не входим в десятку регионов. Главное, сохранить плановую госпитализацию по основным заболеваниям, из-за прекращения которой во вторую волну мы получили рост смертности у тех людей, которые остались без своевременной помощи, – сообщила сегодня на брифинге первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.