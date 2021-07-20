Кыштым стал объектом этнического исследования

Вчера, 12:57 Категория: Общество

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Кыштым посетил заведующий центром этноистории Уральского отделения института истории и археологии РАН Ирек Атнагулов.

Доктор исторических наук собирает материал для научного этнического исследования народов Южного Урала. Он провёл анонимное анкетирование среди кыштымцев с целью определения национальной, религиозной, профессиональной, гражданской, государственной идентичности личности. Горнозаводская зона выбрана социальным антропологом не случайно, так как, по его словам, в ней собраны три основных этнических массива, которые определяют основной этнический состав страны: славяне, тюрки и финно-угорские народности.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».