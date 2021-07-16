В Кыштыме благотворительное движение «Вы не одни» объявило сбор канцтоваров для детей к 1 сентября

Сегодня, 16:32 Категория: Общество

151

0

Несколько молодых инициативных людей объединись, чтобы помогать людям. Активисты движения называют себя тимуровцами. Их объединяет желание не оставаться в стороне от чужих проблем, и это достойно уважения.

Идея создания общественного благотворительного движения родилась у кыштымцев Рамазана Раджабова и Галины Болотовой. Каждый из них твёрдо стоит на ногах, имеет семью, детей, профессию, и казалось бы, зачем отвлекаться на что-то другое, ведь забот у любого семейного человека и без того предостаточно. Но молодые люди когда-то не смогли остаться в стороне, и их желание творить добро объединило ещё десяток неравнодушных сердец. Среди них тренер «Академии футбола» Илья Шарабрин, предприниматель Денис Чайников, супруги Дмитрий и Анна Чугуновы и другие.

Добровольцы оказывают адресную помощь – развозят продуктовые наборы для пожилых, приобретают необходимые канцелярские принадлежности и подарки для детей. Кроме того, могут забор починить, отремонтировать что-то в доме или в квартире, помочь с уборкой.

– Мы должны помнить, что никто из нас не защищён от проблем, несчастных случаев и внешних жизненных факторов. Оказаться в трудной ситуации может каждый. Мы не должны проходить мимо чужой беды, чужих проблем. Будем рады, если к нам присоединятся все, кто считает также, ведь вместе мы можем сделать гораздо больше! Спасибо всем, кто откликается на наши дела и кто нам помогает. Помните, что вы не одни, – говорит Галина Болотова.

Несколько дней назад общественное благотворительное движение «Вы не одни» объявило сбор канцелярских принадлежностей для школьников к 1 сентября. Участники движения не собирают денежные средства, а выдают необходимый список того, в чём нуждаются их подопечные. Это является одним из ключевых принципов работы движения. Каждый может присоединиться к акции и сделать благое дело. Новости и сборы благотворительного движения размещаются в группах соцсетей ВКонтакте и инстаграм, которые носят название «Вы не одни».