Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: Кыштым динамично развивается

Вчера, 13:16 Категория: Общество

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Губернатор Алексей Текслер подвёл итоги сегодняшнего визита в Кыштым. По его словам, наш город меняется и динамично развивается, но остаётся одна из главных проблем – дороги.

– Мы сейчас дополнительно обсудили и договорились о том, что те средства областной поддержки, которые выделены на дороги, мы их увеличим в два раза и сделаем ещё несколько улиц, что важно, потому что дороги – это одна из основных проблем Кыштыма, и жители обращают на это внимание,– сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма благодаря Русской медной компании и Кыштымскому медеэлектролитному заводу будут построены новая площадь и физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустроена набережная.

Также в следующем году начнется ремонт детской поликлиники.

– В целом же Кыштым динамично развивается, – подчеркнул Текслер. – Мы видели сегодня, как модернизируются градообразующие предприятия, благоустраиваются различные объекты. Эта работа будет продолжена.