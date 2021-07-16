Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: Кыштым динамично развивается

Вчера, 13:16 Категория: Общество
678
0

Губернатор Алексей Текслер подвёл итоги сегодняшнего визита в Кыштым. По его словам, наш город меняется и динамично развивается, но остаётся одна из главных проблем – дороги.

 

– Мы сейчас дополнительно обсудили и договорились о том, что те средства областной поддержки, которые выделены на дороги, мы их увеличим в два раза и сделаем ещё несколько улиц, что важно, потому что дороги – это одна из основных проблем Кыштыма, и жители обращают на это внимание,сказал губернатор.

 

Глава региона также отметил, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма благодаря Русской медной компании и Кыштымскому медеэлектролитному заводу будут построены новая площадь и физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустроена набережная.

 

Также в следующем году начнется ремонт детской поликлиники.

 

– В целом же Кыштым динамично развивается, – подчеркнул Текслер. – Мы видели сегодня, как модернизируются градообразующие предприятия, благоустраиваются различные объекты. Эта работа будет продолжена.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область губернатор Алексей Текслер Кыштым глава развитие дороги

Похожие публикации:

Губернатор Алексей Текслер провёл личный приём граждан по видеосвязи

В Совете Федерации России проходят Дни Челябинской области

Алексей Текслер принял участие в запуске крытого катка в Кыштыме

Губернатор Алексей Текслер распорядился решить проблему с наледью на улицах городов и районов

Из областного бюджета выделят деньги на ремонт автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым

Комментарии:

Добавить