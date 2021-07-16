Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил в Кыштыме ход реконструкции ГТС

Вчера, 13:00 Категория: Общество

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Во время сегодняшнего визита в Кыштымский городской округ губернатор Алексей Текслер сделал остановку в районе гидротехнического сооружения на улице Республики – там, где в настоящее время полным ходом ведётся реконструкция сооружения.

Напомним, в прошлом году начался первый этап работ по реконструкции гидротехнических сооружений (ГТС) Верхне-Кыштымского водохранилища на реке Кыштымка. Это стало возможным благодаря тому, что Кыштым вошёл в региональную программу «Обеспечение безопасности ГТС». В 2020 году распоряжением губернатора Челябинской области средства на ремонтные работы нашему округу было выделено 50 миллионов рублей.

Работы на объекте ведутся масштабные и технически сложные. Необходимо восстановить изношенные важнейшие элементы, неисправность которых существенно ограничивает его эксплуатационные возможности. ГТС важно поддерживать в надлежащем состоянии для того, чтобы можно было регулировать уровень воды в городском пруду.

– Эта гидросистема – единственная такая в России, – сказала глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. – Четыре водохранилища расположены на одной реке Кыштымка. ГТС – это уникальное сооружение.

Возведённое ещё в демидовские времена, гидротехническое сооружение не видело ремонта с 80-х годов прошлого века, а капитального ремонта – и того дольше.

Глава региона также отметил, что ГТС – важный объект. Он поручил тщательно контролировать ход реконструкции, подчеркнув, что к следующему сезону половодья все работы по муниципальному контракту должны быть завершены.