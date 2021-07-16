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Южноуральских мусульман призывают отметить Курбан-байрам дома

Сегодня, 15:57 Категория: Общество
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Фото пресс-службы правительства Челябинской области.

В этом году один из главных исламских праздников, Курбан-байрам, отмечается 20 июля. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей обратилось к верующим с просьбой отметить священный праздник из дома и присоединиться к трансляции проповеди дистанционно.

 

«В целях предупреждения распространения эпидемии РДУМ Челябинской и Курганской областей настоятельно призывает всех правоверных мусульман и прихожан к соблюдению ограничительных мер. Мы просим вас оставаться и молиться дома! Поберегите себя и своих близких!» – говорится в обращении главного муфтия УрФО, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината Хаджи Хазрат Раева.

 

Трансляцию праздничного богослужения из Соборной мечети Челябинска будет вести телеканал ОТВ. Эфир начнется с 6:00 часов 20 июля.

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Теги: Южный Урал Курбан-байрам коронавирус

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