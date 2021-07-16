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В Кыштыме управление гражданской защиты напомнило о правилах безопасности на воде

Сегодня, 10:52 Категория: Общество
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В жаркую погоду отдыхающих около водоёмов особенно много.  Важно, чтобы перед поездкой на такой отдых каждый вспомнил про безопасное поведение на водоёмах.

 

Если взрослые гибнут, в основном, из-за собственной халатности, то гибель детей – на совести взрослых.

 

ЧТОБЫ ВАШ ОТДЫХ БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ, НЕОБХОДИМО:

– выбирать для купания безопасные места;

– не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

– не купаться в грозу и при сильных волнах;

– не использовать для купания самодельные устройства. Они могут перевернуться;

– не оставлять ребёнка без присмотра, даже если он просто играет на берегу;

– не заплывать далеко. На большом расстоянии от берега вам быстро оказать помощь никто не сможет;

– не отплывать далеко от берега на надувных плавсредствах;

– не нырять в незнакомых местах. На дне могут оказаться бревна, камни, коряги;

– не перегреваться и не переохлаждаться. После длительного нахождения на жаре заходите в воду медленно. Не доводите себя до озноба. Помните, что длительное пребывание в воде может привести к судорогам;

– избегать купаться в одиночку;

– не подплывать к проходящим судам;

– при катании на плавсредствах надевать спасательный жилет.

 

Не бросайте в воду посторонние предметы. Это приводит к загрязнению водоёма и может стать причиной травмы.

 

Управление гражданской защиты просит граждан ответственно относиться к своему здоровью и жизни. Вода не прощает ошибок и халатного отношения к безопасности.

 

Уважаемые родители, ребёнок берёт пример с вас! Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на водоёмах. Ещё раз проведите разъяснительную работу с детьми о правилах поведения на природных и искусственных водоёмах и о последствиях их нарушения.

 

В случае чрезвычайного происшествия окажите посильную помощь, терпящим бедствие на воде. Единый телефон спасения - 112.

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Теги: Кыштым Управление гражданской защиты безопасность на воде купание

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