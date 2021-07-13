Шесть причин купить свежий номер «Кыштымского рабочего»

Вчера, 13:20 Категория: Общество

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1. Подробности участия кыштымского полицейского в игре «Поле чудес» – в интервью с Владимиром Сверидовым «Крутите барабан, товарищ офицер!»

2. «Жил да был буйный кот»… в Увильдах. Продолжение истории о котейке, от которого пострадали четверо жителей посёлка и один иногородний малыш.

3. Сколько миллионов может украсть сотрудник у своей микрофинансовой организации? И придётся ли платить тем 265 кыштымцам, на кого были оформлены займы? Об этом вы узнаете, прочитав статью «За миллионы ответят».

4. В состав кыштымского поисково-спасательного отряда «Дозор» входит семь человек и немецкая овчарка Багира. Как происходит поиск пропавших людей, вы узнаете из материала «Когда время не ждёт».

5. Секретами экзаменационного успеха с читателями газеты поделится выпускница-стобалльница средней школы № 2 Дарья Варламчева.

6. Специально для нашей читательницы Любови Шароновой – ответы на вопросы главному врачу кыштымской городской больницы в материале «Дефицит вакцины».

А также вы узнаете о современных «тимуровцах», замечательных металлургах КМЭЗ и надо ли писать заявление на выплату 10 тысяч рублей родителям, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет…