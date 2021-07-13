Пожарные рассказали студентам о своих боевых буднях

Вчера, 11:31 Категория: Общество

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Сотрудники 60-ой пожарно-спасательной части были приглашены в Каслинский промышленно-гуманитарный техникум. На базе образовательного учреждения состоялось мероприятие для студентов, которые работают на участках и проходят производственную практику.

Пожарные подробно рассказали учащимся о службе в структуре МЧС и почему они выбрали эту опасную работу. Конечно же, не обошлось без вопросов.

– Учащиеся техникума задавали очень много серьёзных вопросов, они подробнее узнавали о структуре МЧС, процессе работы в пожарной части, дежурствах и многом другом. Но особенный интерес у молодых людей вызывали машины и боевая одежда пожарного. Некоторые из ребят примерили на себя обмундирование и даже попробовали пробежаться в «боёвке». Возможно некоторые из этих парней наша будущая смена, –отметил начальник отдельного поста 60-ой пожарно-спасательной части Вячеслав Мамаев.

Также в рамках встречи сотрудники МЧС продемонстрировали, как они тушат возгорания. Настоящее водяное шоу впечатлило студентов, ведь совладать с пожарным рукавом не так-то просто. Некоторые из ребят уже сказали, что после службы в армии обязательно придут на работу в пожарную охрану.