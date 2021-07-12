В Кыштыме власти быстро отвечают на обращения граждан

Сегодня, 08:54 Категория: Общество

870

0

Центр управления регионом составил рейтинг городов и районов Челябинской области по обратной связи и определил территории, где власти быстрее всех отвечают на обращения жителей в социальных сетях.



На первом месте по оперативности на этой неделе оказался Карталинский район. В среднем на обратную связь администрация там тратила 44 минуты. Всего за неделю жители района написали 69 обращений и чаще жаловались на отсутствие или плохое качество воды.



Второе место у Верхнеуральского района. Там в адрес администрации поступило 25 обращений, а среднее время на ответы составило 1 час 1 минуту. Больше всего писали о ямах на дорогах.



Замыкает тройку лидеров Кыштым. В нашем городе за неделю обработали 101 обращение. В среднем на ответ у администрации уходил 1 час 8 минут. Горожане спрашивали об отключении электричества и водоснабжения, а также интересовались сроками подключения к газу.

В аутсайдерах на этой неделе Нязепетровский район. В среднем люди там ждали ответа 15 часов 32 минуты.