На Нижнем Кыштыме призаводская площадь вновь открыта

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Уже с сегодняшнего дня, 14 июля, работники Кыштымского медеэлектролитного завода могут вновь оставлять свои автомобили на парковке у центральной проходной и администрации завода.



Как сообщает группа ВКонтакте «Наш КМЭЗ», парковочных мест стало больше, площадки, предназначенные для автомобилей, радуют свежим покрытием и не менее свежей разметкой. Понятно, что места для всех желающих по-прежнему недостаточно, но на рассмотрении у руководства предприятия находится ещё несколько вариантов, которые в ближайшем будущем позволят снять напряжённость.