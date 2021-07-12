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Жительница Кыштыма добилась назначения пособий на детей через суд

Вчера, 13:15 Категория: Общество
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Кыштымский городской суд по иску прокурора в интересах детей многодетной жительницы города обязал управление соцзащиты назначить женщине пособие по уходу за ребёнком до трёх лет. Ранее ей в этом было отказано.

 

Как рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, женщина обратилась в управление социальной защиты с заявлением о ежемесячной выплате, назначаемой в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. Ей отказали в связи с тем, что величина среднедушевого дохода семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума.

 

– Из полученных в ходе проверки сведений жительнице Кыштымского городского округа на детей ежемесячно начисляются выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства первой группы, – сообщают в пресс-службе прокуратуры. – Эти суммы не подлежат учёту при определении среднедушевого дохода семьи. Прокурором города в интересах несовершеннолетних детей семьи подано исковое заявление с требованием об установлении ежемесячной денежной выплаты.

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Теги: Кыштым суд прокуратура соцзащита детские пособия выплаты

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