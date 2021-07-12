Сельдь под шубой «в исполнении» жительницы Кыштыма покорила сердце выходца из Средней Азии

Вчера, 16:22 Категория: Общество

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Махмад Рахимов родом из Таджикистана, но уже 21 год живёт в России. О традициях своего народа он рассказал «Кыштымскому рабочему».

Наш герой родом из Нарабадского района. В его семье воспитывалось двое сыновей и шесть сестёр. Папа трудился главным инженером-энергетиком предприятия «Мехколонна», мама недолго работала в ателье, а потом стала заниматься домашним хозяйством.

Махмад родился при Советском Союзе, поэтому в его школе, наравне с таджикским, изучался и русский язык. Отмечался и Новый год – в зале ставилась ёлка, для детей проходили театрализованные спектакли. Вместе со светскими праздниками отмечались и религиозные: Курбан-байрам и Ураза-байрам.

– Держали пост – Уразу, поэтому и праздник был долгожданным. День начался с молитвы в мечети, а после накрывался богатый стол. Было принято ходить по домам одноклассников и друзей, – рассказал Махмад.

Окончив школу, он поступил в медицинский университет, но в поисках лучшей жизни решил поехать на заработки в Россию. Из своей большой семьи он единственный, кто покинул Родину. В нашей стране Махмад занимался строительством и принимал участие в реконструкции храмов и мечети Кыштыма и церкви Карабаша, сейчас работает кочегаром.

Все годы Махмад Рахимов придерживается традиций таджикского народа: отмечает праздники, соблюдает посты, совершает пятикратный намаз, а по пятницам посещает мечеть.

– Мои родственники приезжают в Россию, поэтому жена Наталья научилась готовить национальные блюда: несколько разновидностей плова, манты, лагман. В магазинах практически невозможно найти хлопковое или льняное масло, приходится готовить на растительном. Также очень вкусный плов получается с жёлтой морковью, но этот овощ тоже трудно найти, – говорит Махмад Рахимов.

Из русской кухни Махмаду нравится селёдка под шубой.

Несмотря на то, что мужчина 21 год живёт в России, он до сих пор убеждён: женщина должна надевать длинные платья и юбки, закрывать руки до запястья и покрывать голову. Сам он тоже придерживается правил в одежде и даже в жаркий летний день не выйдет на улицу в шортах. Трое их с Натальей детей: старшая – Амина и двое сыновей Ёсин и Салмон – уже придерживаются исламских традиций, посещают мечеть и изучают арабский язык.