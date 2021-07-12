В Кыштыме завершился весенний призыв

Вчера, 13:17 Категория: Общество

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Служить отправились более 50 кыштымских парней. План по призыву выполнен на 100% не только количественно, но и качественно. Призывники соответствуют всем формам допуска, физической подготовке и профессиональным навыкам, требуемым от будущих солдат.

В этом году ребята отправились служить по всей России: от Калининграда до Сахалина, от Архангельска до Северного Кавказа. География нынешнего призыва впечатляет.

Меры профилактики коронавирусной инфекции не обошли стороной и военкомат. Все машины, на которых передвигались призывники, были обработаны дезинфицирующими средствами. По приезду на сборный пункт в г. Копейск каждый сдавал тест ПЦР.

– Хочу отметить хорошую работу сотрудников кыштымской полиции, а также медиков нашей городской больницы за их добросовестный труд, – сказал военный комиссар по Кыштыму и Карабашу Алексей Щедрин.