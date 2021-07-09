Открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров на юге Челябинской области
Сегодня, 08:24 Категория: Общество
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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт благотворительный счет для оказания помощи людям, пострадавшим от пожаров в поселках Джабык и Запасное в Карталинском районе.
Оператором средств определен Союз женщин Челябинской области. Перечислить средства на счет можно по следующим реквизитам:
Челябинская областная общественная женская организация «Союз женщин Челябинской области» (ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области»)
ПАО «Челябинвестбанк»,г.Челябинск
р/с 40703810590000002392
БИК 047501779
ИНН 7453040068 КПП 745301001
к/с 30101810400000000779
Сайт: союзженщин74.рф
Кроме того, в Челябинске и Магнитогорске на базе некоммерческих организаций и учреждений организованы пункты приема благотворительной помощи.
Силами благотворительных организаций и местных жителей полностью закрыта потребность в одежде, но остается необходимость в следующих товарах:
– б/у исправная бытовая техника (микроволновые печи, чайники, холодильники и др.);
– продукты питания длительного хранения (консервы, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, чай, кофе, растительное масло);
–средства санитарной гигиены (стиральные порошки, мыло, шампунь, бритвенные наборы, средства для ухода за зубами и др.).
Пункты сбора в Челябинске:
–ул. Сони Кривой 75А, офис 608 (Фонд «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области»);
–ул. Энгельса 39 («Дом дружбы народов»);
–ул. Смирных, дом 21а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району г. Челябинска);
–ул. 1-ой Пятилетки, дом 43 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району);
–ул. Плеханова, дом 43б (Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району);
–ул. Коммунистическая, дом 8а (Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому району);
–ул. Трубников, дом 59 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району);
–ул. Островского, дом 30 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району);
–ул. Каслинская, дом 25 (Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району);
–ул. Марченко 11-Б (Благотворительный фонд «Солнечный день»);
Пункты сбора в Магнитогорске:
–ул. Грязнова, дом 44/3 (Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного района г. Магнитогорска);
–пр. Ленина, дом 138 (Комплексный центр социального обслуживания населения Орджоникидзевского района г. Магнитогорска);
–пр. Металлургов, дом 3/1 (Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Магнитогорска).
Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала запустил телефонную линию по вопросам оказания благотворительной помощи пострадавшим: 8 351 220-74-20 (добавочный 7).
Для пострадавших жителей работает горячая линия: 8(351)239-99-99.