Жителям посёлков Джабык и Запасное, пострадавшим из-за пожара, назначены единовременные выплаты

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Так, из средств областного бюджета назначена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды. Выплату уже начали производить в заявительном порядке. Данная выплата назначается индивидуально каждому человеку, пострадавшему от последствий стихии. К примеру, семья из четырёх человек может рассчитывать на выплату в размере 40 тысяч рублей. Это оперативная мера поддержки нуждающимся, и она не единственная.

В связи с частичной утратой имущества пострадавшим полагается выплата в размере 50 тыс. рублей, полностью утратившим имущество – 100 тыс. рублей. Размеры выплат соответствуют федеральным и рассчитываются на каждого пострадавшего.

Помимо этого, по поручению губернатора региональный минстрой организовал рабочую группу, которая определит фактический ущерб имуществу пострадавших при пожаре. После оценки будут проработаны варианты возмещения утраченного имущества.

– В первую очередь мы должны выяснить пожелания жителей: кто-то хочет остаться в посёлке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать. Кроме того, в посёлке Джабык будут работать представители строительных организаций. Они должны определить объём и сроки выполнения работ по строительству жилья, – рассказал министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе.

Напомним, природные пожары в Карталинском и Нагайбакском районах полыхали почти двое суток. Огонь прошёлся по территории около 14 тысяч гектаров. В посёлках полностью уничтожены более 70 строений, один человек погиб.