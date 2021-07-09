Кыштым посетила делегация фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала

Вчера, 17:06 Категория: Общество

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Целью визита стала встреча с представителями местных некоммерческих организаций и главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой.

В мероприятии приняли участие федеральный эксперт грантовых конкурсов Жанна Котова, генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров и заместитель генерального директора фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Ирина Тарасова. Участники обсудили вопросы развития территории с помощью привлечения средств через участие в грантовых конкурсах. Говорили о реализации социально значимых инициатив.

Для гостей провели экскурсию в главный дом Кыштыма и объект культурного наследия федерального значения - усадьбу Белый дом. Сама встреча с представителями местных некоммерческих организаций прошла в Доме Дружининых.

История этих двух усадеб стала лейтмотивом проекта "Усадьба: времена и эпохи" (руководитель Елена Журавлёва) , который был успешно реализован командой проекта (инициатор АНО КПЦ "Бюро Усадьба")

Проект- победитель конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области.

Ещё один грантовый проект реализуется на площадке "Странника", здесь учатся работать на гончарном круге особенные дети. Помимо специальных занятий, дети с родителями стали участниками экскурсионных программ и встречались с художниками-керамистами. В следующем учебном году ребята продолжат работать в составе инклюзивных групп.