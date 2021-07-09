Житель Кыштыма номинирован на премию МИРа

Сегодня, 14:40 Категория: Общество

207

0

Житель Кыштыма Михаил Кирпичев, основавший благотворительный фонд «Милосердие 74», номинирован на премию МИРа.

Премия МИРа – это конкурс, направленный на выявление современных героев среди граждан Российской Федерации и соотечественников, людей, которые своим примером способны мотивировать делать добрые дела. Конкурс проходит ежегодно с 2012 г.

В 2020 году участниками доброго конкурса стали люди из 70 регионов России и 17 стран земного шара. А торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Общественной палате Российской Федерации в Москве.

Михаил Кирпичев организует благотворительные мероприятия для детей из многодетных и малообеспеченных семей нашего города. В феврале 2017 года он учредил Благотворительный фонд «Милосердие74».

Целевая аудитория фонда - дети-сироты, дети без попечения, дети с ОВЗ, а также ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Сотрудников организации всего двое - сам Михаил и его жена Светлана, но несмотря на это, с фондом сотрудничают более 300 семей и три детских дома, с каждым годом количество получающих поддержку увеличивается.

Михаил участвует в премии в номинации «Добрая организация года».