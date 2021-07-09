Житель Кыштыма оштрафован за свалку возле жилого дома
Сегодня, 10:27 Категория: Общество
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Административная комиссия Кыштымского округа рассмотрела протокол, составленный на жителя нашего города 1964 года рождения.
Установлено, что мужчина организовал несанкционированную свалку отходов на территории, расположенной в 25 метрах восточнее жилого дома № 116 по улице К. Либкнехта. Тем самым кыштымец нарушил часть 9 статьи 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области».
Организация несанкционированной свалки обошлась нашему земляку штрафом в три тысячи рублей.