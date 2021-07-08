Шесть причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий»

Вчера, 12:49 Категория: Общество

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1. Кто виноват в том, что кыштымские рыбаки не могут спокойно рыбачить на водоёмах? Журналистское расследование «Инспектор рыбака видит издалека» выведет на чистую воду виновников беспредела.

2. Ох уж, эти соседи! И ремонты по полгода делают, и детей до утра не укладывают, и музыку громко включают, и собаки их воют в одиночестве… Есть ли на них управа? Или спасение утопающих – дело рук самих утопающих? Об этом материал «Дела соседские».

3. Она работала в женской колонии, в райкоме комсомола с Петром Суминым, занималась самбо и выполнила 22 прыжка с парашютом. И хотя сегодня ей 70, продолжает работать адвокатом. Кто она, узнаете, если прочтёте материал «Я защищаю не преступника, а человека».

4. Учебный год закончился. Хотите знать, сколько в Кыштыме медалистов, высокобалльников и какая школа в передовиках, – читайте публикацию «До свидания, школа!».

5. Каково это – жить в чужой стране более 20 лет? Можно ли выходцу из Средней Азии найти себя вдали от родины? Об этом материал «Сельдь под шубой покорила сердце».

6. Новое расписание автобусных маршрутов в связи с ремонтом моста на улице Республики – удобно вырезать и сохранить в сумке.