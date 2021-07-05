В Кыштыме снова закончилась вакцина от коронавируса

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В Кыштымском городском округе вакцинация от новой коронавирусной инфекции набрала такие темпы, что партии вакцины заканчиваются в считанные дни.

Так, буквально в понедельник, 5 июня, в Кыштым поступило 600 доз препарата «Спутник V». Однако уже на сегодня вакцины в городской больницы нет. В ближайшие дни ожидается очередная её поставка.

По словам главного врача горбольницы Игоря Ускова, в Кыштымском городском округе вакцинацию прошли уже более семи тысяч человек.