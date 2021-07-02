Выступление Глюкозы в Кыштыме снова не состоится

5-07-2021, 11:42 Категория: Общество

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В конце прошлой недели на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области было принято решение запретить проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга.

Решение принято в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем отмечается, что решение оперативного штаба не распространяется на торжественные мероприятия, которые могут пройти в соответствии с действующими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Напомним, в Кыштыме на праздновании Дня металлурга должна была выступить певица Глюкоза. А в соседнем Карабаше жители уже вовсю готовились встретить исполнителя Мота.