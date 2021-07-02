Заведующая терапевтической службой кыштымской больницы Наталья Останина рассказывает, кому стоит прятаться от жары

Сегодня, 14:59 Категория: Общество

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В дни, когда температура воздуха достигает 30 градусов и выше, резко возрастает количество обращений со стороны населения в скорую помощь в связи с гипертоническими кризами, увеличивается количество госпитализаций в стационары с такими диагнозами, как острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт, или острый инфаркт миокарда. Заведующая отделением терапевтической службы Кыштымской городской больницы Наталья Геннадьевна Останина, рассказала о том, как жара влияет на человека и как избежать неприятных последствий её воздействия на организм.

По её словам, в первую очередь от жары должны опасаться люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. В Кыштыме на диспансерном учёте с болезнями системы кровообращения стоит 7124 человека. Но эту цифру можно смело увеличивать на количество тех, кто не обращается за медицинской помощью и занимается самолечением. В группе риска и те, кто страдает болезнями почек и органов дыхания.

Чтобы обеспечить более комфортное пребывание в таких условиях, надо чаще принимать жидкость, лучше в утренние и вечерние часы, – в среднем около двух литров воды в сутки. Стоит избегать газированных напитков, кофе, отдавая предпочтение чистой питьевой или минеральной негазированной воде, восстанавливающей солевой баланс организма. В пик зенита солнца – с 11 до 15 часов – постарайтесь не выходить из дома. Если выбираете отдых у открытых водоёмов, то при купании не ныряйте – при резкой смене температуры может произойти спазм сосудов, что тоже спровоцирует сбой со стороны сердечно-сосудистой системы.

Подробнее – в сегодняшнем номере «Кыштымского рабочего».