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В Кыштыме с 6 июля вводится временная схема организации дорожного движения на улице Республики

Сегодня, 10:28 Категория: Общество
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Разработана схема движения автомобилей, маршрутных такси и пригородного транспорта, в том числе рейсовых автобусов, на период проведения ремонтных работ на мосту на улице Республики.

 Движение транспорта по улице Республики будет изменено от перекрестка с улицей Володарского. Объезд по направлению с Нижнего Кыштыма будет осуществляться по улицам М. Горького, Малышева, Механическая, Ю.Ичевой. В обратном направлении по улицам Малышева и М. Горького.

 Сегодня все перевозчики и рейсы пригородного движения будут оповещены о временном изменении организации дорожного движения на улице Республики.

До 6 июля подрядчик обязан выставить соответствующие знаки и подготовить объездной маршрут.

 

 

 

 

 

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Теги: Кыштым улица Республики движение

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