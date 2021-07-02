В Кыштыме с 6 июля вводится временная схема организации дорожного движения на улице Республики

Сегодня, 10:28 Категория: Общество

678

0

Разработана схема движения автомобилей, маршрутных такси и пригородного транспорта, в том числе рейсовых автобусов, на период проведения ремонтных работ на мосту на улице Республики.



Движение транспорта по улице Республики будет изменено от перекрестка с улицей Володарского. Объезд по направлению с Нижнего Кыштыма будет осуществляться по улицам М. Горького, Малышева, Механическая, Ю.Ичевой. В обратном направлении по улицам Малышева и М. Горького.



Сегодня все перевозчики и рейсы пригородного движения будут оповещены о временном изменении организации дорожного движения на улице Республики.



До 6 июля подрядчик обязан выставить соответствующие знаки и подготовить объездной маршрут.