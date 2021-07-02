В Кыштыме с 6 июля вводится временная схема организации дорожного движения на улице Республики
Сегодня, 10:28 Категория: Общество
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Разработана схема движения автомобилей, маршрутных такси и пригородного транспорта, в том числе рейсовых автобусов, на период проведения ремонтных работ на мосту на улице Республики.
Движение транспорта по улице Республики будет изменено от перекрестка с улицей Володарского. Объезд по направлению с Нижнего Кыштыма будет осуществляться по улицам М. Горького, Малышева, Механическая, Ю.Ичевой. В обратном направлении по улицам Малышева и М. Горького.
Сегодня все перевозчики и рейсы пригородного движения будут оповещены о временном изменении организации дорожного движения на улице Республики.
До 6 июля подрядчик обязан выставить соответствующие знаки и подготовить объездной маршрут.