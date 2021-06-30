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Житель Кыштыма устроил ночную дискотеку на Сугомаке и теперь ему грозит ответственность

Вчера, 12:50 Категория: Общество
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В минувшую субботу житель нашего города организовал на Сугомаке ночную дискотеку. На «опен эйр» съехались около сотни меломанов из Озёрска, Красноармейского района, Челябинска.

 

Однако данное музыкальное событие прошло с грубейшими нарушениями. Организатор ночной дискотеки не уведомил о её проведении ни полицию, ни орган местного самоуправления. Кыштымец обязан был получить разрешение на проведение массового мероприятия, согласовать с полицией план охраны общественного порядка и учесть многие другие нюансы. Незаконная вечеринка, к тому же, закончилась потасовкой между её участниками.

 

В настоящее время полиция проводит проверку по факту организации незаконного массового мероприятия.

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Теги: Кыштым Сугомак поляна дискотека полиция нарушения

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