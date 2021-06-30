Владимир Путин во время прямой линии с россиянами высказался о поддержке семей

Вчера, 17:02 Категория: Общество

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Он считает такую поддержку ключевой социальной задачей государства.

С ним солидарна министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина:

– В Челябинской области при назначении выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет применяется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода (не только пособия) или у них есть объективные причины не работать. Если родитель получает стипендию (то есть еще учится), работает, имеет доход от предпринимательства или пенсию, он может получать пособие.

Если у заявителя или другого взрослого члена семьи на протяжении всего расчетного периода не было поступления средств, то есть он заявляет о «нулевом доходе», пособие будет назначено только в случае, если причина для «нулевого дохода» — объективная. Например, это безработица (нужна официальная регистрация в центрах занятости, но не более 6 месяцев в течение расчетного периода), длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, служба в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме. В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход — предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям. Также «правило нулевого дохода» не распространяется на одиноких родителей. Если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении не менее 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено, несмотря на «нулевой доход». При этом объективные причины могут быть и у обоих родителей. Например, папа служил в армии, а потом в течение 3-х месяцев не смог найти работу, встал на биржу труда и в течение всего года не имел трудовых доходов, а мама ухаживала за ребенком в возрасте до 3-х лет. В таком случае, несмотря на то, что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет назначено, поскольку у обоих родителей есть объективные причины для отсутствия доходов.