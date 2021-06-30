Путин объяснил законность обязательной вакцинации

Вчера, 14:56 Категория: Общество

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Менее часа назад началась 18-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. На горячую линию поступило около двух миллионов звонков. И первый вопрос касался обязательной вакцинации от коронавируса. Путин признал, что в отдельных случаях принуждение к вакцинации вполне законно.

При этом он повторил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Но существует закон от 1998 года об иммунной защите населения, который допускает принудительную постановку прививки.

– В законе сказано, что в случае подъёма заболеваемости, в условиях пандемии руководители регионов имеют право по рекомендации санитарных врачей вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. И руководители десяти регионов уже сделали это. Так что всё происходит в рамках закона, – ответил Владимир Путин.

Он также отметил, что сегодня в России от коронавируса уже привиты 23 миллиона жителей страны. Массовая вакцинация, по словам Путина, необходима, чтобы предотвратить общероссийский локдаун, когда закрываются предприятия, люди сидят без. Однако если у человека есть медотвод от прививки, заставлять его прививаться, а тем более увольнять с работы никто не имеет права.

Также Путин признался, что он привился в феврале «Спутником V». Вакцинацию он перенёс довольно легко.

Екатерина Стенько, врач-инфекционист высшей категории, главный инфекционист г. Челябинска:

- На прямой линии Президента поднята популярная тема сегодня, касающаяся всех жителей России – вакцина и вакцинация. Тема находится на постоянном контроле у Губернатора Челябинской области. Лично я глубоко убеждена, что прививаться нужно, причем всем! Какой вакциной привиться? Если у вас есть вопросы по общему состоянию здоровья, хронические заболевания, аллергические реакции – посоветуйтесь с врачом, это частные ситуации. Но по большому счету действие вакцины одинаково, уровень защиты одинаковый. Вся вакцина проверена, эффективна и безопасна. Для населения, для массовой вакцинации какую из трех вакцин ставить «Спутник V», «Эпивак» или «КовиВак» - совершенно не принципиально. На сегодняшний день больных все больше, по-прежнему есть тяжелые, очень тяжелые, к сожалению, и погибают некоторые из них, поэтому вакцина - это способ спастись. Элементарно глупо иметь возможность защититься и не использовать ее. Реакции в виде повышения температуры, боли в месте укола, слабости – это нормальные проявления. Процент риска от манипуляций вакцинации и процент риска от заболевания и его осложнений - это совершенно несопоставимые цифры.

В Кыштымском городском округе также продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. По словам главного врача кыштымской центральной горбольницы Игоря Ускова, вчерашний день, 29 июня, стал рекордным в этом плане – всего за один день прививку от ковида поставили 243 кыштымца.