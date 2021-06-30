Житель Кыштыма пожаловался Путину на состояние своего дома

Вчера, 13:35 Категория: Общество

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным началась сегодня в 12:00 по московскому времени.

К главе государства обратился и житель нашего города. В видеоролике кыштымец Тимур Оев продемонстрировал условия, в которых ему приходится жить. Окна в подъезде многоквартирного дома выбиты, в стенах трещины, видны стыки плит.

-Все стёкла разбиты. На кухне общего пользования вся стена в трещинах. А вот несущая стена дома. Если присмотреться, то видно, что она абсолютно вся в трещинах, а все плиты держатся на ней. Трещины стен идут до четвёртого этажа,- комментирует Оев свой видеоролик

Отмостка у дома давно развалилась, на фасаде метровые трещины поднимаются от фундамента до крыши. В своём видеопослании житель Кыштыма ничего не попросил у президента, только прокомментировал состояние жилищных условий. Обратит ли внимание на обращение Владимир Путин? Модерацию прошли лишь два ролика из Челябинской области – один снят в Кыштыме, а второй в Магнитогорске.

Накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что большинство вопросов касается коронавируса. Всего, по словам Пескова, к концу прямой линии ожидается более миллиона обращений.