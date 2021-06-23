Корреспондент «Кыштымского рабочего» на один день стала «ревизорро» и отправилась на кухню одного из детских садов

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Как и из каких продуктов готовят пищу детям в коррекционной начальной школе-детском саду № 14, проверяют не только надзорные органы. Доступ к холодильникам, весам и плитам разрешён и родителям воспитанников. Члены родительского комитета могут ознакомиться с документацией, увидеть, в каких условиях хранятся на складе продукты, проследить за приготовлением пищи и нормами выкладки.

Проверять кухню корреспондент газеты «Кыштымский рабочий» Анна Наумова отправилась вместе с ещё одной мамой – Ольгой Маховой. «Контролёрам» выдали белоснежные халаты, головные уборы и перчатки. Конечно же, не забыли про маски.

– Мы заулыбались, вспомнив известную передачу «Ревиззорро» на канале «Пятница» с её вездесущей ведущей Еленой Летучей, – делится Анна Наумова. – Нам выдали анкеты, в которых мы согласно критериям должны были оценить работу поваров, воспитателя и правила хранения продуктов.

Перед тем, как мы отправились на кухню, медсестра Оксана Одиноких показала всю необходимую документацию. В увесистой папке собрано меню на 14 дней, прописаны необходимые продукты с учётом содержания в них белков, жиров и углеводов. Для витаминизации в напитки добавляется аскорбиновая кислота.

У входа в пищеблок нас уже встречала шеф-повар – Алла Елисеева. Она провела нас к специальному столу с контрольным блюдом. Это норма-образец в первую очередь для младших воспитателей, чтобы они знали, сколько супа или второго должно быть в детской тарелке. К тому же, любой родитель, придя в группу, может не только увидеть меню, но и воочию убедиться, чем кормят его ребёнка.

Как и положено, кухня разделена на две половины: цех сырой продукции и готовой. На ужин детям планировался расстегай, поэтому вовсю велась разделка рыбы. Обед уже был приготовлен. Естественно, первым блюдом был суп, на второе – воздушное картофельное пюре и котлетка с хрустящей корочкой. Один только запах этого невероятно вкусного блюда моментально возвращал в детство.

Не удержались от вопроса, что любят больше всего современные дети.

– Конечно, у всех разные предпочтения в еде, но дети, как показывают наши наблюдения, очень любят каши, особенно манную, – рассказала шеф-повар. – На «ура» идёт борщ, с удовольствием едят малыши вермишелевую и капустную запеканки, салаты из свеклы, с капустой и свежим огурцом или зелёным горошком. Из вторых блюд дети любят картофельное пюре с куриной котлеткой или шницелем. Готовлю я строго по технологическим картам, ни на шаг от них не отступая.

Далее мы отправились на продуктовый склад. Нам показали сертификаты качества на каждый вид продукции. Её привозят не по тендеру, а по договору, что позволяет выбирать более качественную провизию. Мы удовлетворённо отметили, что товарное соседство не было нарушено, все продукты хранилось в отдельных холодильниках, с указанием даты заморозки. Они были достаточно известных торговых марок, большинство – из Челябинской области. Например, мясо «выращено» на подсобном хозяйстве посёлка Мирный, хлеб – из кыштымской пекарни…

Сейчас на базе школы-сада № 14 открылся летний детский оздоровительный лагерь, поэтому работы для поваров и кухонных рабочих добавилось, да и меню стало разнообразнее.