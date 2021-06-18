Губернатор Алексей Текслер поставил прививку от COVID-19

Сегодня, 16:15 Категория: Общество

176

0

– Вакцинация – это в первую очередь ответственность перед теми людьми, с кем ты рядом, с кем работаешь, ответственность перед семьей, перед близкими. Важно понимать, что во многом от нас зависит эпидемиологическая ситуация в регионе. Мы видим, что ежедневно фиксируют всё больше заражений. Противопоставить росту заболеваемости мы можем только вакцинацию. Важно, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Призываю всех и каждого, кто ещё не вакцинировался, даже если вы переболели, пройти вакцинацию. Крайне важно, чтобы в нашем регионе была благополучная эпидобстановка, и это зависит только от нас, – подчеркнул Алексей Текслер.



На сегодняшний день в регион поступило более 381 тысяч комплектов вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины в области привились уже более 358 тысяч человек. Прошли два этапа вакцинации почти 300 тысяч южноуральцев.

– С января, когда у меня появились антитела, прошло достаточно много времени, и я принял решение вакцинироваться, сделал это сегодня в одной из наших поликлиник, как все граждане, – рассказал губернатор.